GALBIATE – Sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” il traffico è stato bloccato provvisoriamente, in direzione Svizzera, a causa di un incidente avvenuto al km 47,500, a Galbiate.

Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione all’interno della galleria Monte Barro.

Grazie all’intervento del personale Anas, la carreggiata è stata riaperta e la viabilità ripristinata.

