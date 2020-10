LECCO – Intorno alle 12 incidente strada in Via Gorizia tra una vettura ed un ciclista. Ad avere la peggio il ciclista che, dopo essere finito a terra, ha rimediato alcune escoriazioni. Sul posto la polizia locale cittadina per i rilievi e una autoambulanza per prestare soccorso al 33enne, senza che fosse necessario alcun ricovero.