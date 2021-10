LECCO/PESCATE – Conseguenze anche sulla circolazione stradale dopo i due incidenti stradali avvenuti entrambi poco dopo le 14 di oggi.

Ben cinque le persone coinvolte nel tamponamento a catena in via Roma nel territorio comunale di Pescate. Quasi tutti i feriti sono trattati in “codice giallo“, all’opera ambulanze della Croce Rossa del capoluogo e da Mandello oltre a una automedica.

Altro scontro sul ponte del cavalcavia nel tratto interno della SS36, nei pressi della galleria ‘Monte Barro’. In questo caso (foto a destra), ad avere la peggio è stata una donna di 46 anni – le cui condizioni non destano comunque preoccupazioni.

Come detto, importanti i riflessi sul traffico nei tratti stradali interessati. Nell’immagine sotto, la coda in uscita dal Barro in direzione Lecco.

RedCro