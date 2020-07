MONTE BIANCO – “Incroyable” aperta e liberata. La nuova via sul Pilastro Rosso del Brouillard, nel massiccio del Monte Bianco, firmata dal presidente dei Ragni di Lecco Matteo Della Bordella insieme a François Cazzanelli e Francesco Ratti, guide del Cervino, è pronta per essere ripetuta.

“Impossibile contenere l’entusiasmo per gli ultimi due giorni passati sul Pilastro Rosso del Brouillard – si sfoga il maglione rosso -. Quello di aprire una via nuova su questa guglia di granito rosso perfetto, in uno degli angoli più remoti e carichi di storia del Monte Bianco era un sogno che mi frullava in testa da tempo. È una grande soddisfazione averlo realizzato nello stile che più mi piace e con due compagni motivati e carichi a mille”.

“È stato tutto così incredibile – prosegue – che ho pure imparato una parola di francese “Incroyable”… Mi è risuonata in testa e l’avrò pronunciata così tante volte che alla fine è diventato il nome della via. Torneremo a breve per provare la salita in libera e fornirvi qualche dettaglio in più su questa stupenda avventura!”