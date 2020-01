APRICA (SO) – Sci Club Lecco che torna dall’Aprica per la due giorni di gare Indicative Allievi con ottimi risultati a cominciare dalla vittoria nella classifica a squadre. Il team lecchese è stato impegnato in uno Slalom Gigante nella giornata di ieri, mercoledì e uno Slalom Speciale nella giornata di oggi, venerdì.

Vittoria nella classifica a squadre alla quale si affianca quella individuale ottenuta nello Slalom Gigante da Eleonora Pizzi oltre ai podi ottenuti da Mattia Zanni (2°) sempre nel Gigante, Sofia Parravicini 3ª e Mattia Zanni 3° nello Slalom.

Risultati più che soddisfacenti, che hanno portato: a staccare un biglietto per l’Alpe Cimbra (ex Topolino): Eleonora Pizzi, Sofia Parravicini, Mattia Sofia, Luca Bianchi e Nico Picech.

Riavvolgendo il nastro della due giorni, nello Slalom Gigante femminile, vittoria, come anticipato di Eleonora Pizzi artefice di una gara impeccabile chiusa con il tempo di 2’03”99. Ottima gara anche quella di Sofia Parravicini che va vicina al podio chiudendo in 5ª posizione. Buone gare anche per Gemma Binelli 21ª e Rebecca Meles 23ª. Squalificata nella prima manche Martina Frassini.

Nella gara maschile, Mattia Zanni sale sul secondo gradino del podio al termine di un’ottima gara chiusa col tempo di (2’01”67) ad 80 centesimi dal primo, Pietro Motterlini. Sfiora il podio Luca Bianchi che taglia il traguardo in 5ª posizione. A seguire, Luca Ruffinoni 13°, Nico Picech 16° e Simone Tondale 32°. Non è riuscito a chiudere la prima manche Gabriele Bianchi.

Nello Slalom Speciale di oggi, al femminile, podio meritatissimo per Sofia Parravicini che fa suo il 3° posto con il tempo di 1’37”52. Bene anche Rebecca Meles 10ª al traguardo, quindi: Gemma Binelli 21ª, Giornata no per Eleonora Pizzi e Martina Frassini. A vincere la gara Giulia Romele con il tempo di 1’36”68.

Nella gara maschile, Mattia Zanni ancora sul podio in 3ª posizione, con il tempo di 1’33”37; subito dietro in 4ª e 5ª posizione, rispettivamente Luca Bianchi e Nico Picech, quindi Simone Tondale 27°. Nulla da fare per Luca Ruffinoni e Gabriele Bianchi.