LECCO – Ultima di campionato amara per l’Orocash Picco Lecco, al Bione con il già retrocesso Perugia le ragazze di coach Gianfranco Milano lasciano spazio alle umbre che s’impongono 0-3.

Una sconfitta indolore, considerando che Lecco era matematicamente certa di mantenere la A2.

Giustamente il tecnico pugliese lascia minutaggio a chi ha giocato meno; e così in partenza Lecco schiera sul parquet Belloni in palleggio, Tresoldi e Albano centrali, Bassi opposto, Lancini e Citterio a offendere.

La partita si riduce a una semplice sgambata o poco più, anche se perdere dà sempre fastidio – alla fine vince Perugia (20-25, 19-25, 15-25), brava a portare in Umbria i tre punti. Nella prossima e ultima giornata della poule salvezza in calendario il 15 maggio, l’Orocash osserverà il suo turno di riposo. Intanto giungono le prime indiscrezioni del volley-mercato; in questo senso il martello di Lecco Martina Bracchi è nel mirino della Uyba Busto, formazione di A1 donne che verrà allenata nell’annata 2023/24 da una autentica icona della pallavolo internazionale come Julio Velasco, che schiera nelle proprie fila la centrale di Oggiono Valentina Colombo.

Alessandro Montanelli

Il commento di Serena Zingaro, capitana della Orocash Picco Lecco: “La stagione è andata bene per una squadra neopromossa e tutte abbiamo dato il nostro contributo. Un po’ di scivoloni nel corso della stagione, ma l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Peccato per non essere riuscite a conquistare i playoff, ma bilancio positivo”.

Classifica a una gara dal termine (retrocedono in B1 le ultime sei): Cremona 42, Picco Lecco e Albese 41, Messina 38, Montale, Offanengo 36, Vicenza 33, Sant’Elia 30, Marsala, Perugia 21, Club Italia 19.