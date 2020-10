LECCO – Come Associazione raccogliamo l’intento e l’auspicio del Primo Cittadino di essere il Sindaco di tutti e di ciascuno.

Libera è un insieme di associazioni, nomi e numeri contro le mafie. A Lecco è attiva dal 2011: associazioni e cittadini al servizio del territorio con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sulla criminalità organizzata. In primis lavorando con i ragazzi delle scuole sui temi dell’educazione alla cittadinanza attiva e portando la bandiera dei valori e delle azioni di contrasto a tutte le mafie e a tutte le forme di mafiosità.

Durante la campagna elettorale, protrattasi per oltre 7 mesi a causa della pandemia, ci troviamo costretti ad annotare che nessuno dei candidati sindaci giunti al ballottaggio ha fatto un riferimento chiaro, negli incontri pubblici, negli interventi sui social e nemmeno nella volata finale per la conquista di Palazzo Bovara, alla preoccupante situazione in cui versa la nostra città relativamente al tema delle infiltrazioni mafiose, in particolare ‘ndranghetiste.

Le interdittive antimafia firmate negli ultimi mesi dal Prefetto Michele Formiglio raccontano una realtà precisa: l’economia lecchese non è esente da legami con la ‘ndrangheta che, ricordiamo, in Lombardia dispone di ben 25 locali!

Queste le parole di Alessandra Dolci a capo della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano: “In Lombardia, quindi anche a Lecco, è riduttivo parlare di infiltrazioni mafiose: siamo di fronte a una presenza strutturale di ’ndrangheta. E otto volte su dieci è degli imprenditori la prima mossa verso la criminalità organizzata…”.

Libera Lecco si rende disponibile fin da ora a incontrare il nuovo Sindaco per progettare insieme il futuro, per una Lecco con gli anticorpi contro la criminalità organizzata sempre più vitali e rinvigoriti da un’azione collettiva che unisca la società civile, le associazioni e le istituzioni, a partire dalla nuova Amministrazione Comunale.

Libera

Coordinamento di Lecco e provincia