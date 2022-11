LECCO – In occasione del periodo natalizio, l’Informagiovani del Comune di Lecco propone l’iniziativa “Ti regalo il mio talento”, realizzata in collaborazione con il progetto “The Factory”. Nei pomeriggi del 1° e del 13 dicembre, alla sede Informagiovani, in via XI Febbraio, 8 a Lecco, si terranno dei laboratori artistici e creativi gestiti da giovani volontari, finalizzati alla realizzazione di addobbi natalizi e creazioni con carta, tessuti e materiali di riciclo, utilizzando dei materiali che verranno forniti dall’Informagiovani. L’iniziativa, gratuita, è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 30 anni, e richiede la prenotazione tramite il form disponibile alla pagina dell’Informagiovani, sull’homepage del sito istituzionale del Comune di Lecco.

Sarà infine possibile donare la propria creazione, realizzata durante i laboratori o in autonomia, al progetto “The Factory“: gli addobbi raccolti contribuiranno ad arricchire alcuni spazi dei quartieri di Lecco interessati dal progetto. Fino al 13 dicembre, nella sede Informagiovani sarà presente uno spazio dove poter depositare gli addobbi natalizi che s’intende donare.

Anche quest’anno, inoltre, la sede dell’Informagiovani costituirà uno dei punti di raccolta dell’iniziativa di solidarietà “Scatole di Natale” organizzata dall’Associazione Horus Club.

“Anche Informagiovani partecipa arricchendo le iniziative del Natale con due momenti creativi dedicati ai giovani della nostra città, riscoprendo attività manuali e laboratori a sostegno del progetto The Factory – dichiara l’Assessore ai Giovani Alessandra Durante -. Sarà l’occasione per stare insieme tra ragazzi e vivere l’atmosfera natalizia collaborando per un progetto comune per la città. Inoltre, anche quest’anno ospiteremo la raccolta delle Scatole di Natale proposta da Horus Club Lecco, un’iniziativa solidale che permette a tutti i cittadini di contribuire consegnando una scatola di cartone contenente un indumento caldo, un prodotto goloso, un passatempo, un prodotto per il corpo e un biglietto gentile. Le scatole verranno poi consegnate ai più bisognosi, portando un sorriso e un gesto d’affetto anche nelle situazioni più delicate”.