LECCO – Roberto Castelli, ingegnere lecchese nato in una famiglia di ingegneri (due zii, un cugino e un figlio ingegneri) ed ex Ministro della Giustizia, ha ricevuto la Medaglia d’Oro per i 50 anni dalla Laurea.

Castelli, ingegnere meccanico laureato al Politecnico di Milano e specializzato in acustica, ha ricevuto tale riconoscimento dalle mani del presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecco, Gianluigi Meroni.

Castelli ha commentato: “Al di là delle cariche pro tempore che si possono ricoprire, l’habitus di ingegnere lo porti tutta la vita, e ne sono molto orgoglioso”.