LECCO – Per agevolare l’invio di documentazione sanitaria, con specifico riguardo agli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile gestiti da Inps Lecco, e dunque per elevare la qualità del servizio erogato nei confronti di componenti della cittadinanza in particolari condizioni di fragilità, è stato attivato un indirizzo Pec dedicato, facente capo al Centro Medico Legale delle Sede Inps di Lecco.

All’indirizzo Pec medicolegale.Lecco@postacert.inps.gov.it potrà essere inviata la documentazione proveniente sia da Pec che dalle caselle di posta elettronica ordinarie.