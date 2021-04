LECCO – La Direzione provinciale INPS di Lecco informa che dal 30 aprile cambia la numerazione del fax per l’invio di documentazione sanitaria al Centro Medico Legale e per le comunicazioni di cambio reperibilità.

Il nuovo numero di fax Centro Medico Legale INPS Lecco è +39 0341 483380.

Per garantire la continuità del servizio e facilitare la comunicazione del nuovo numero la vecchia numerazione rimarrà attiva per un breve periodo. Dal 30 aprile il servizio fax sarà dismesso per le altre numerazioni attive.