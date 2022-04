LECCO – Originario di Avellino, classe 1963, Sergio Pomponio si è insediato oggi quale nuovo Prefetto di Lecco, succedendo a Castrese De Rosa.

Per lui, la prima nomina a capo di una Prefettura dopo aver lavorato in diversi capoluoghi di provincia della Lombardia. Laureato in Giurisprudenza, prende servizio nella città manzoniana lasciando il ruolo di viceprefetto vicario a Parma

In corso da qualche giorno il suo “inserimento” a Lecco con i primi incontri, a partire da quello con sindaco e presidente della Provincia.

RedLC