LECCO – Grazie alla collaborazione con la classe RS21 il velista brasiliano Torben Grael (San Paolo il 22 luglio 1960) sarà il grande protagonista nella edizione 2021 del Campionato Invernale Interlaghi di vela che si terrà a Lecco nel lungo week end 30/31 ottobre e 1 novembre. Un Campionato che contemplerà anche l’edizione non disputata nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19. In pratica verranno assegnati i trofei delle edizioni 46 e 47 della storica regata. In palio il Trofeo Autocogliati Volkswagen, main sponsor dell’evento, e anche il trofeo Luciano “Chianino” Riva non assegnato lo scorso anno.