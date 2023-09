LECCO – Giovedì 21 settembre i soci del Lions Club Lecco Host, Lecco San Nicolò, Brianza Colli, Castello Brianza Laghi, Erba, Merate, Riviera del Lario, Triangolo Lariano, Val San Martino e Valsassina si sono riuniti per la presentazione del 3° memorial Lorenzo Dalu. Infatti, in concomitanza con il Lions Day, i club del territorio dal 2022 organizzano lo Special Basket in memoria di Lorenzo Dalu; la terza edizione si svolgerà al Pala Leopardi a Valmadrera domenica 14 Aprile 2024.

Luigi Torri, presidente di zona, e Carlo Sironi, ex presidente consiglio dei governatori PCC, hanno ricordato ai soci quanto Dalu sia stato una colonna dei Lions, incarnando perfettamente il motto dei Lions “We Serve”.

Stefano Cappoli, presidente del III Trofeo Special Basket Lorenzo Dalu, ha spiegato come quest’anno i Lions con il service “Adotta un campione” abbiano contribuito alla partecipazione ai mondiali Special Olympics di Michela Sassone (foto in copertina), atleta che ha vinto a Berlino la medaglia d’oro nella gara a squadre e d’argento nell’individuale al campionato mondiale Special Olympics della disciplina del bowling.

Cappoli ha affermato con forte emozione: “Noi Lions facciamo tanto, ma quello che ci restituiscono gli atleti è mille volte tanto.”

La parola è poi passata a Linda Casalini, vice presidente della Fisdir – Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, che ha anzitutto ricordato che la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge per modificare l’articolo 33 della Costituzione e inserirvi questa parte: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.”

Casalini ha inoltre sottolineato quanto sia importante fare cultura, far conoscere, soprattutto all’interno delle scuole le realtà dei ragazzi con disabilità, ancora purtroppo esclusi dalle attività sportive: “C’é bisogno di più inclusione e di ambienti dove anche i ragazzi con disabilità siano integrati e possano essere protagonisti nello sport.”

Elvio Frisco, direttore provinciale Special Olympics ha aggiunto: “Per noi lo sport serve a migliorare sé stessi, a socializzare e ad aumentare l’autostima dei nostri atleti, il nostro obiettivo primario non è la vittoria. Il vincitore è sempre l’atleta che si migliora. Noi portiamo avanti un lavoro di inclusione nelle scuole attraverso lo sport: l’anno scorso al Bione abbiamo organizzato una giornata in cui i ragazzi autistici, in carrozzina e affetti da sindrome di down della provincia di Lecco si sono sfidati in gara di atletica con il supporto degli studenti non disabili. Un progetto dedicato alle scuole lecchesi, perché per noi è importante stare insieme e vivere lo sport nel modo giusto.”

Salvatore Scelfo, presidente della Starlight, ha evidenziato come lo Special Basket permetta questa unione di forze nello sport di ragazzi affetti e non da disabilità e ha ringraziato i Lions per aver dato questa possibilità.