LECCO – Apprensione per un ciclista questa mattina in via Dell’Eremo, di fronte all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

Un uomo di 65 anni in bicicletta sarebbe stato investito da un’automobile poco prima delle dieci lungo il viale che scorre di fronte al nosocomio cittadino. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, per prestare soccorso – in codice giallo – sono intervenute una ambulanza e un’automedica. Sul posto anche la polizia locale di Lecco per i rilievi del caso.

Inevitabili i rallentamenti alla viabilità anche per lo spartitraffico che separa le due corsie di marcia.

RedCro