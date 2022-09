LECCO – Il prossimo 25 settembre si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato. Gli ospiti degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi potranno votare mediante un seggio temporaneo allestito nella sala polifunzionale, accessibile per alcune ore nella giornata di domenica 25 settembre.

Per le persone allettate, alcuni membri del seggio si recheranno direttamente all’interno dei nuclei per permettere l’espressione del voto.

Per poter essere iscritti nelle liste di voto, l’ospite dovrà essere in possesso dei seguenti documenti: tessera elettorale; documento di identità valido; nulla osta per il voto rilasciato del comune di residenza.

Per questo motivo, dagli Istituti si chiede che i documenti necessari vengano recapitati al Servizio Accoglienza entro il 20 settembre, in modo tale da permettere all’ufficio di preparare le liste dei votanti interni, richiedere il nulla osta ai comuni di residenza e predisporre le liste definitive da consegnare al Presidente di seggio.

Si ricorda che solo gli ospiti già in possesso di certificazione per l’assistenza al voto potranno ricevere, da parte della persona designata, l’aiuto necessario ad esprimere il proprio voto.