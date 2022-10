LECCO – In occasione dei 75 anni dalla fondazione dell’Istituto Badoni di Lecco, la scuola ha organizzato una serie di eventi rivolti agli studenti, agli ex studenti e a tutta la città.

Un momento per condividere questa ricorrenza in modo diverso e ricordare il percorso storico tracciato da un’istituzione importante per il territorio lecchese e non solo. L’Istituto e la dirigente Luisa Zuccoli caldeggiano e rinnovano l’invito alle diverse generazioni che hanno frequentato la scuola alla partecipazione alle tante iniziative, che vogliono ripercorrerne la storia, ma anche guardare al futuro.

Il programma prevede per sabato 5 novembre alle 11 la conferenza di apertura dal titolo “Passato, presente, futuro: il Badoni si racconta” presso l’aula Gialla dell’Istituto. Mercoledì 9 novembre alle 20:15 ecco “Figli di Internet” con Matteo Lancini come relatore. Appuntamento in questo caso all’Auditorium Camera di Commercio. Serata finale in programma per le 21 di martedì 29 novembre. Al Teatro Cenacolo Francescano “Ricordi, racconti, riconoscimenti” con la città di Lecco che festeggia il Badoni. La serata sarà allietata dal concerto dell’Associazione ‘Stoppani in musica’.

Inoltre gli studenti si cimenteranno in diverse iniziative. L’11 e il 12 novembre l’Hackathon, con il patrocinio e il contributo di Softeam. Il 18 novembre alcuni tornei sportivi con seguente serata musicale. Il giorno dopo il concerto band pop-rock. Infine il 25 novembre la caccia al tesoro matematica.