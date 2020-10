LECCO – Esperienze consolidate e nuove proposte didattiche sono le offerte del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco per l’anno 2020-21 pensate per gli appassionati di musica che desiderano affinare le proprie capacità di ascolto.

La novità più significativa è il corso di introduzione alla storia della musica. Articolato in un percorso triennale di dieci lezioni ogni anno, si rivolge alle persone che si interessano alla musica per passione e approfondimento culturale. Caratterizzato da un approccio interdisciplinare, offre in maniera semplice una panoramica della storia della musica occidentale dal Medioevo all’epoca moderna. Il primo anno coprirà il periodo che va dal canto gregoriano a Bach per poi proseguire con la musica dell’epoca classica e romantica e il Novecento storico.

Una seconda opportunità è costituita dal corso di introduzione all’opera lirica. Anche questo corso si rivolge ad appassionati e a studenti di musica, approfondendo con modalità divulgative un genere musicale particolarmente coinvolgente. Articolato in dieci lezioni, il percorso è l’occasione per immergersi nella grande storia della lirica e dei suoi interpreti.Entrambi i corsi avranno inizio a fine ottobre.

Mantiene invece la sua tradizionale collocazione primaverile il corso di guida all’ascolto della musica, che approfondisce singoli capolavori della musica senza dimenticare di proporre qualche preziosità meno nota. Docente dei corsi è il musicologo Angelo Rusconi.

I corsi di introduzione alla storia della musica e introduzione all’opera lirica comportano un costo d’iscrizione di 80 euro, mentre per il corso di guida all’ascolto l’iscrizione è di 40 euro. Per iscrizioni e informazioni scrivere alla email info@civicalecco.org oppure telefonare al numero 0341 422782 (dal lunedì al venerdì ore 14-18). Le lezioni si svolgeranno nell’auditorium dell’istituto nel rispetto delle norme di sicurezza in termini di distanziamento e igienizzazione degli ambienti.