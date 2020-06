LECCO – Il governatorato cinese ha donato duemila mascherine chirurgiche alle case per anziani del territorio lecchese.

L’iniziativa rientra nell’ambito de “La cultura del Bambù e la cultura dell’Ulivo si incontrano … “, promossa dalla Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa Federazione Lombarda) in collaborazione con Fipi (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale) e Iccx (Centro per l’interscambio e lo sviluppo culturale Italia-Cina) con il sostegno della Regione Lombardia. Uneba ha provveduto ad assegnare le mascherine alle diverse Rsa, celebrato da un incontro questa mattina agli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi.

Sean White, presidente di Iccx è molto affezionato alla città di Lecco in quanto suo primo luogo di residenza al suo arrivo in Italia per studio e proprio a Lecco si è incontrato con la letteratura italiana grazie al Manzoni, diventando anche per questo un grande divulgatore della cultura italiana in Cina.