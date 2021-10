LECCO – La 5° Assemblea Nazionale di Italia Viva si è svolta domenica in modalità online alla presenza dei coordinatori provinciali lecchesi Giulia Vitali e Antonio Rusconi.

L’apertura della kermesse è stata tenuta da Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, che ha esordito con una convinta condanna ai disordini e alla violenza scatenata a Roma. Intanto, alla manifestazione di sostegno al gruppo sindacale a Lecco erano presenti gli iscritti di Italia Viva.

Successivamente il leader Matteo Renzi durante il suo intervento ha rivendicato la creazione del Governo Draghi e ha sottolineato con forza i successi ottenuti con il sostegno completo di Italia Viva.

Ci si è soffermati poi sui dati delle amministrative e in particolare sulla forte presenza di un elettorato moderato, per il Centro-Sinistra determinante in tante elezioni come è avvenuto anche nel lecchese. È chiaro che esista un bisogno politico riformista a cui occorre rispondere proprio partendo da Italia Viva ed allargando ad altri soggetti politici che si rifanno ai valori del riformismo, del civismo e della buona politica.

Renzi riprenderà un viaggio in camper nelle varie province italiane per poter continuare a radicare la presenza sul territorio della nostra casa politica. Nel mentre, a Lecco continuerà il dialogo aperto tra amministratori riformisti per proseguire nella costruzione di un percorso condiviso e nei prossimi giorni il Coordinamento di Italia Viva Lecco si riunirà per dare avvio a nuove iniziative sull’onda creata dall’incontro con l’onorevole Luigi Marattin.