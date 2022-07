LECCO – ItLUG Italian LEGO®Users Group, (www.itlug.org) con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco, propone l’edizione 2022 di ItLUG Lecco, tradizionale evento dedicato ai famosi mattoncini Lego. Un ritorno dopo due anni di pandemia.

La manifestazione si terrà nuovamente nella sede del Politecnico di via Previati a Lecco il 30 e il 31 luglio. Più di 4000 metri quadri dedicati all’esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini.

Sono 155 gli espositori, che provengono da tutta Italia e dall’estero (Germania e Regno Unito) per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora.

Oltre all’esposizione, ci saranno altre attività. Un torneo di Sumo Robotico e Line Follower (solo domenica); un concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni; un punto giochi Pick’N’Build per grandi e piccini; un montaggio mosaico con Fairy Bricks – LEGO® SERIOUS PLAY®.