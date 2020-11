LECCO – Il Sistema Museale della provincia di Lecco, attraverso le parole del Presidente Claudio Usuelli e del Coordinatore Anna Ranzi, esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Ivo Mozzanica, scomparso nei giorni scorsi, ricordandone la disponibilità, la gentilezza, la serenità e l’apporto costruttivo, oltre alle sue grandi doti di alpinista e di guida.

“Particolarmente efficaci le sue considerazioni che hanno consentito di approfondire il tema escursionistico nell’ambito della progettazione dei percorsi dedicati ai musei e ai luoghi di interesse storico artistico, che hanno permesso la realizzazione degli itinerari Simple Ways in occasione di Expo 2015, ben consapevole dell’importanza della ricaduta turistica. Ricordiamo anche la sua esperienza di nonno per la realizzazione del progetto Piccole ali, guida volante ai nostri musei per bambini e curiosi, corredato dal gioco Scopri il museo per i più piccoli”.

“È nostra intenzione dedicare a questa bellissima persona un’iniziativa futura, organizzata dal Sistema Museale, possibilmente durante l’iniziativa annuale ‘Tra monti e acque… il nostro territorio racconta’, che da oltre 15 anni caratterizza le attività estive dei musei e dei luoghi di interesse culturale del territorio” conclude Usuelli.