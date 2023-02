LECCO – Tra le tante plusvalenze contestate alla Juventus che hanno di fatto tolto ai bianconeri ben 15 punti in classifica, c’è anche quella dell’attuale difensore dell’Olginate (Eccellenza) Andrea Adamoli, trasferito dai bianconeri all’Empoli il 30/6/19 per 500mila euro.

Tra le altre pene comminate, quella inferta all’ex Ds della Juventus Fabio Paratici: per lui un inibizione temporanea di 30 mesi (2 anni e mezzo) a svolgere attività FGIC con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa. Proprio Paratici fu un centrocampista del Lecco nella stagione 99/2000 con 31 gare e una rete.

Tornando a Adamoli, dopo le esperienze nelle Primavere di Juventus, Empoli e Genoa (dove perse anche una finale del Viareggio ai rigori con il Bologna) fu protagonista in serie C con le maglie di Lucchese, Cesena e Pro Sesto; poi lo scorso anno ecco maturare la decisione di abbandonare il calcio professionistico a soli 22 anni e da qui il rientro alla casa madre di Olginate.

Insomma, l’atleta ha preferito terminare gli studi e aprirsi all’orizzonte altri scenari, una scelta magari difficile ma fatta con il raziocinio, onde garantirsi un futuro sicuro.

Intanto sono da poco terminate due gare del turno infrasettimanale di serie C: da registrare in merito il pareggio esterno (0-0) tra Monterosi e il Pescara del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, un’altra mezza delusione per gli adriatici. Ottimo invece il punto strappato dal Renate del galbiatese Marco Anghileri sul terreno della capolista Pordenone (1-1): 90 di prassi i minuti giocati dal difensore e capitano delle pantere. Renate che dimostra di avere una rosa davvero importante, considerando che nel mercato di gennaio ben due giocatori sono saliti in serie B: si tratta della punta Tommy Maistrello accasatosi al Cittadella e proprio sul gong di ieri sera ecco il trasferimento del centrocampista nerazzurro Gregorio Morachioli al Bari.

Tornando alla terza serie nazionale segnaliamo che alle 18 scenderà in campo anche il Lecco nel derby con i bergamaschi dell’Albinoleffe, un match al solito difficile (all’andata finì 1-1) contro un avversario da sempre ostico: inutile dire che servono i tre punti dopo la sconfitta di domenica (2-0) a Mantova.

Alessandro Montanelli