LECCO – Si muove, migliora ma non s’è ancora risolta la vicenda di Thomas, il bimbo autistico lecchese che non potuto iniziare “in pieno” la stagione scolastica alla ‘Oberdan‘, per la mancanza di un insegnante di sostegno.

Problema che affligge diversi altri alunni nelle medesime condizioni; avviene un po’ da sempre, ma sembra che quest’anno la situazione sia se possibile peggiore dei precedenti.

Ne avevamo parlato pubblicando una toccante (ma determinatissima) lettera della madre, che fornisce così l’aggiornamento odierno: “Inizia oggi pomeriggio: due ore con l’educatrice, il sostegno manca ancora. Si spera che mercoledì con le nuove nomine sbuchi qualcuno”.

Nel frattempo, la scuola primaria di Belledo è stata ricoperta di striscioni e cartelli, che danno la carica e dicono chiaramente “Vogliamo Thomas in classe con noi”.

