LA COESIONE A CENTRODESTRA? SOLO CONTRO LINEE LECCO (KOLBE E LEOPARDI)

Mobilità sostenibile? Per gli studenti della Kolbe e Leopardi diventa ‘Nessuno ti porta più!’

La soppressione della corsa delle 13:56 della linea 7, che serviva in particolare gli studenti degli istituti Kolbe e Leopardi, rappresenta un grave danno per famiglie e ragazzi e un’ulteriore dimostrazione della cattiva gestione del trasporto pubblico a Lecco.

Non è accettabile che studenti di 11-13 anni vengano costretti a lunghi giri e attese per coprire tragitti brevissimi, mentre Linee Lecco giustifica la scelta con decisioni prese “in tempi strettissimi” e nello stesso tempo fornisce nei dettagli le coincidenze alternative già predisposte. Un controsenso che conferma l’assenza di pianificazione e di trasparenza.

Il paradosso è ancora più evidente se pensiamo agli slogan lanciati dal Comune e da Linee Lecco con la campagna “Ti porto io!”, che prometteva viaggi gratuiti e mobilità sostenibile.

Oggi, invece, il messaggio reale per molti studenti è diventato: “Nessuno ti porta più!”.

Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lecco Ideale chiedono chiarezza e responsabilità: il Sindaco Gattinoni e la sua Giunta non possono più limitarsi a slogan, ma devono assumersi le loro responsabilità politiche e pretendere da Linee Lecco un servizio dignitoso, equo e stabile per tutti gli studenti.

Lecco non può permettersi di lasciare indietro i propri ragazzi.

IL SEGRETARIO CITTADINO FORZA ITALIA LECCO

Angela Fortino

IL SEGRETARIO CITTADINO FRATELLI D’ITALIA LECCO

Massimo Sesana

IL SEGRETARIO CITTADINO LEGA LECCO

Emanuele Mauri

IL REFERENTE LECCO IDEALE

Lorella Cesana