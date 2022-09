LECCO – Con la fine di settembre si conclude anche La Cultura per il Sociale, l’ultima rassegna estiva promossa dal Comune di Lecco e realizzata in collaborazione con associazioni culturali no-profit del territorio e compagnie di livello nazionale. L’appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, porta in scena spettacoli dedicati ad alcuni tra i principali temi sociali contemporanei.

Le serate conclusive della rassegna si terranno all’auditorium Sorelle Villa (Spazio Teatro Invito) di via Ugo Foscolo 42, a Lecco, il prossimo fine settimana. Venerdì 23 settembre alle 21 è in programma “Aspettando la carrozza”, una commedia di genere “umoristico-grottesco”, diretta da Laura Gisella Bono e prodotta da Arco Iris Teatro, tratta dall’omonima opera del drammaturgo uruguayano Jacobo Lansgner, che indaga la società contemporanea attraverso il filtro dei rapporti interni a una famiglia.

Sabato 24 settembre alle 21 è il turno di “Amianto e dintorni”, uno spettacolo di teatro-canzone proposto dal Gruppo Aiuto Mesotelioma con testo e regia curati da Antonio Zamberletti e musiche di Luca Maciacchini; la produzione, firmata Tortuga, si colloca nell’ambito del progetto “Note e Parole Raccontano”. Gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.