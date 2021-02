LECCO – È stata per un certo periodo della sua vita una pornostar, la donna lariana ha poi deciso di cambiare drasticamente la propria esistenza e in questa fase di passaggio ha chiesto – senza ottenerlo – di poter vedere eliminate tutte le sue immagini osé dalla circolazione.

La questione però non è proseguita per il meglio e il contrasto tra la lecchese di circa 35 anni e il suo ex produttore di Torino è finita con una denuncia per tentata estorsione e violazione della privacy (in particolare l’ex diva del porno pretende di vedere realizzato il suo diritto all’oblio, ma dall’altra parte si obietta che le sue prestazioni erano disciplinate da un regolare contratto).

Della questione si è occupato oggi il giudice del tribunale di Lecco Paolo Salvatore. La Procura della Repubblica era intenzionata ad archiviare il procedimento, ma il magistrato ha richiesto invece un mese di tempo per provare a trovare un accordo tra le parti in causa.

