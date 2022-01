LECCO – Detto in un precedente articolo del sinistro avvenuto alle 11:30 a Maggianico (ciclista investito da un camion, contusione cranica e alla spalla – foto a destra), va segnalato come gli incidenti dello stesso tipo accaduti in mattinata in città siano stati addirittura tre.

Accanto a quello di via Al Lago, un episodio simile era avvenuto già prima del 10 coinvolgendo una 40enne, in via Risorgimento. Anche in questo caso la ciclista è stata trattata in “codice verde” (poco critico secondo i criteri di Areu) per diverse policontusioni e portata in ambulanza per accertamenti all’ospedale di Lecco.

E pochi minuti prima di mezzogiorno il terzo investimento, questa volta in corso Matteotti con vittima un uomo di 34 anni che, sempre in bici, è stato investito e ha riportato un trauma alla caviglia – conseguenze dunque pure per lui fortunatamente lievi.

RedCro