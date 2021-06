LECCO – A conclusione della campagna nazionale sulla sana alimentazione promossa ogni anno dalla LILT, a Lecco nel salone Dino Monti della sede scout la prima edizione del progetto “Cibo&Salute: futuri chefs a confronto nel territorio lecchese”, che ha visto coinvolti l’Istituto Professionale Statale G. Fumagalli di Casatenovo e il CFPA Centro Formazione Professionale Alberghiera di Casargo con gli alunni delle ultime classi.

Gli studenti si sono impegnati a stilare e a cucinare un menù sano, la cui realizzazione è stata filmata e registrata in un video della durata massima di 20 minuti. All’interno del filmato è stato richiesto che fossero evidenziati determinati criteri: i motivi della scelta della ricetta, gli ingredienti, le fasi di esecuzione, particolari “trucchi” o modalità di cottura, l’impiattamento finale, eventuali riflessioni finali degli studenti o dei professori.

Il risultato ha prodotto un lavoro davvero ben fatto, che ha entusiasmato i partecipanti e incuriosito i giurati che hanno decretato come vincitori gli studenti di Casargo. Un applauso va a tutti i partecipanti per l’impegno e la passione trasmesse nel progetto. La LILT ringrazia docenti, studenti delle scuole e i giurati dando loro appuntamento alla seconda edizione del progetto per il prossimo anno scolastico.