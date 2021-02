LECCO – Per il secondo anno consecutivo, la Maratonina Città di Lecco non potrà essere disputata nel periodo previsto di fine inverno.

La gara organizzata dalla Spartacus Events era già stata annullata lo scorso anno quando la pandemia era appena scoppiata soprattutto in Lombardia, si sperava che la situazione fosse diversa quest’anno, invece la generale incertezza causata dal persistere della situazione di emergenza sanitaria ha indotto lo staff organizzativo a prenderne atto.

Questo non significa che la Taurus City Lecco Half Marathon non celebrerà quest’anno la sua 13esima edizione: è intenzione degli organizzatori riposizionare la gara in un periodo più avanzato dell’anno, cercando una data disponibile nell’affollato calendario nazionale Fidal che sarà diffusa nei prossimi giorni.

Una scelta simile era stata fatta anche nel 2020, ma la recrudescenza della pandemia a novembre aveva reso vani tutti gli sforzi, questa volta si confida che l’opera di vaccinazione abbia raggiunto dopo l’estate una diffusione tale da permettere l’effettuazione della gara in perfetta sicurezza e potendole dare almeno parzialmente quello spirito di socialità che l’ha sempre pervasa.

“Non è un addio, ma solo un arrivederci a presto, molto presto…”.

Per informazioni

Spartacus Triathlon Lecco, tel. 348.2766234

http://www.spartacusevents.org/maratoninacittadilecco