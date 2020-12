LECCO – Un grazie ai lecchesi che si sono distinti per responsabilità e solidarietà, professionalità e intraprendenza durante la pandemia.

Il 6 dicembre alle 11:30 nel cortile del palazzo comunale verrà assegnata la tradizionale medaglia di San Nicolò alla comunità lecchese, quale espressione di riconoscenza e gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito con il proprio operato e comportamento al contenimento della grave pandemia da Covid-19, dimostrando particolare senso di responsabilità, di solidarietà, professionalità e intraprendenza.

“Questa decisione – spiega la presidente del Consiglio comunale Francesca Bonacina – è scaturita in seno alla commissione consiliare capigruppo che, valutata la particolare situazione di criticità che la città sta vivendo nel contesto dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, ha voluto farsi interprete del comune sentimento di gratitudine e riconoscenza nei confronti di tutti coloro che a diverso titolo, “semplici” cittadini, volontari, studenti, lavoratori e operatori sanitari, hanno contribuito con il proprio operato e comportamento al contenimento della grave pandemia da Covid-19, decidendo di assegnare in occasione della festa del Patrono di Lecco di San Nicolò questo unico e simbolico riconoscimento, come particolare forma di benemerenza civica di questo anno 2020”.

La cerimonia, che avrà particolare carattere di sobrietà, si terrà in forma contingentata e su invito.