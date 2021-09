LECCO – Le società sportive lecchesi si uniscono per un progetto di minivolley che porta l’attenzione sui più giovani in questo periodo legato alla pandemia: nasce Lecco per il Volley.

“Le restrizioni, la paura e l’ansia di entrare in contatto con il virus hanno portato famiglie e atleti lontano dalle palestre facendo dimenticare il nostro stupendo sport e magari preferendo altre discipline all’aria aperta” spiegano i promotori – Abbiamo deciso di investire sul nostro stupendo Comune e sulle associazioni che praticano il nostro sport. Fare rete oggi è fondamentale, vogliamo unirci e fare fronte comune per ripartire insieme”.

Le società che ne fanno parte attualmente sono: Gs Aurora San Francesco, Gso Lecco Alta, Pol. Futura96 oltre alla Pallavolo Lecco A.Picco che ne è il capofila. Protagonisti del progetto saranno i bambini e le bambine nate dal 2015 al 2010. Il corso base di minivolley partirà a ottobre 2021 e si concluderà a fine maggio 2022 con un appuntamento di due ore settimanali.

Gli obiettivi prioritari di questa nuova sinergia sono il concreto supporto alle famiglie nel riportare i propri figli a fare attività motoria. Inoltre la collaborazione tra realtà associative in un progetto sociale-sportivo vuole essere il volano per la ripartenza (anche economica) di tutte le realtà coinvolte.

Gli obiettivi specifici sono: aiutare i bambini e bambine nell’attività motoria di base fino all’avviamento e gioco del minivolley; promuovere l’attività del minivolley S3 maschile e femminile dai 2015 ai 2010, fino a portarli a confrontarsi in piccoli campionati; aiutare le associazioni sportive a far crescere tecnicamente i propri allenatori tramite la collaborazione con degli specialisti di livello; aiutare le associazioni nella comunicazione e immagine della propria attività aiutando ad implementare i numeri degli iscritti ai propri corsi; aiuto e sostegno economico da parte di Picco Lecco e Lick Lake nel progetto tramite la copertura economica dei tecnici.