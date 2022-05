LECCO – Come raccontato da Lecco News stamattina, la Pallavolo Picco Lecco ha conquistato la serie A2. Ieri sera sul difficile campo di Palau, le biancorosse hanno vinto i due set necessari per la qualificazione.

Una partita avvincente, il perfetto coronamento di una stagione al top.

Queste le parole del primo allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Un risultato bellissimo, frutto del lavoro di un’intera stagione. Abbiamo vinto i due set che ci servivano per la promozione in A2. Tutte le persone che sono state vicine dall’inizio del campionato sono gratificate da questo risultato. Certo stasera ha avuto il suo culmine, ma l’abbiamo dimostrato durante tutto l’anno molto bene. Siamo andati a Palau con l’intento di fare bene e concludere subito. Non è stato facile assolutamente: abbiamo sofferto tanto in servizio soprattutto nel secondo set. Il terzo set abbiamo avuto una grandissima reazione di orgoglio emotivo e abbiamo conquistato il secondo set per la conquista del nostro obiettivo. Una volta ottenuto il risultato era complesso mantenere l’attenzione, così abbiamo fatto ruotare tutte le ragazze e poi abbiamo festeggiato. Ora è il momento di celebrare questo successo, sia con le ragazze, ma soprattutto con tutti coloro che stanno dietro le quinte e danno un supporto continuo. Mi auguro che questa serie A sia da stimolo per tutta la città. Questo è un successo di tutta Lecco, un risultato acquisito e che ora va onorato”.

L’appuntamento è per questa sera, domenica, alle 19, al parcheggio del Bione per accogliere la squadra e festeggiare insieme.

Capo d’Orso Palau-Picco Lecco 3-2

(20-25 25-16 23-25 25-23 15-9)

Durata set: 25′, 25′, 28′, 26′, 13′. Totale 1h57′

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 2, Bracchi 10, Lancini 12, Rettani 3, Ratti 15, Marsengo 1, Garzaro 11, Lanzarotti 1, Zingaro 18

NOTE

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 8 , battute sbagliate 17, muri 15, attacco 33%, ricezione positiva 52%

