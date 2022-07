LECCO – Al campo sportivo di Germanedo la presentazione della squadra dalla Polisportiva Rovinata che parteciperà al campionato di terza categoria. Squadra bagnata, squadra fortunata? Questo lo vedremo, di fatto la serata è stata accompagnata da un provvidenziale e rinfrescante acquazzone. A fare gli onori di casa c’erano il presidente Michele Gattoni e il vice presidente Simone Donizetti.

Confermato in toto lo staff tecnico della squadra a partire dal mister Riccardo Villa, pronto a guidare una rosa che, pur mantenendo l’ossatura della passata stagione, presenta diverse novità. Il presidente nel suo intervento ha esortato tutta la squadra ad affrontare la nuova stagione con impegno ed entusiasmo, ingredienti essenziali per ottenere risultati positivi e ha sottolineato l’importanza e la responsabilità della prima squadra, che deve essere d’esempio e di stimolo per i numerosissimi ragazzi delle squadre del settore giovanile della Rovinata. Villa dal canto suo si è detto fiducioso e convinto che con la rosa a disposizione, lavorando seriamente e con impegno, si potrà competere per obiettivi importanti. Dopo le consuete foto di rito e la presentazione dei nuovi arrivati, non è mancato un piccolo momento conviviale.

L’appuntamento ora è per il 22 agosto con la ripresa degli allenamenti in vista dei primi impegni ufficiali in Coppa Lombardia.