SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Organizzato dalla lega volley Summer Tour parte questo pomeriggio a San Benedetto del Tronto la stagione 2023 del Beach riservato a giocatrici di A1 e A2.

In palio la 17esima edizione della Super coppa 4×4: al via anche la Picco Lecco che schiererà in campo una sua attuale giocatrice indoOr, la palleggiatrice Rebecca Rimoldi. L’8 e il 9 luglio Riccione ospiterà la 23esima edizione della Coppa Italia, mentre il 15 e16 le spiagge di Lignano Sabbiadoro saranno teatro del 28esimo campionato italiano di Beach.

Non solo Rimoldi, altre due ragazze tesserate Picco si esibiranno sulla sabbia: sono le nuove arrivate Rachele Mainetti e Anna Caneva oltre ad Arianna Lancini, storica giocatrice di Lecco trasferitasi dopo 10 anni in biancorosso al Costa Volpino – sempre in Serie A2.

La Picco Lecco comunque potrà contare sugli inserimenti in rosa di Clara Decortes (Mondovì), Aurora Pistolesi (Sassuolo) Francesca Parlangeli (Trentino), Oriola Shpuza (specialista del beach), Serena Cimmino (idem), Gaia Moretto (Trentino), Veronica Allasia (Martignacco) Jessica Joly (Trentino). Allenatore Alessandro Contadin.

Queste le società al via: Vero volley Monza (A1), Motorola Busto (A1), che schiererà al via l’ex Picco Martina Bracchi – Vallefoglia, Casalmaggiore (A1) Brescia (A2), Picco Lecco (A2).

Un evento storico per la Picco – mai in precedenza ai nastri di partenza di una manifestazione così prestigiosa, un altro passo in avanti per una società in continua evoluzione, decisa a guadagnare nuovo spazio nel salotto buono del volley nazionale. Per la cronaca, Lecco è stato inserito nel girone B insieme a Casalmaggiore e Busto mentre il regolamento prevede che le prime classificate dei due gironi (A e B) si qualifichino per le semifinali – che guadagneranno anche le vincenti dello spareggio tra seconde e terze. Le perdenti invece si giocheranno la quinta e sesta piazza.

Gli incontri saranno visibili in diretta sul canale Youtube della Lega mentre le finali andranno live sulla pagina Facebook di Mediaset e della stessa lega femminile Volley; notizie anche nei tg sportivi di Italia Uno, Rete Quattro e Canale Cinque. Insomma, un appuntamento da non mancare per gli appassionati, nella speranza che la Picco possa dire la sua oltre che nei palazzetti anche sulle spiagge, in giro per lo stivale.

Alessandro Montanelli