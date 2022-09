LECCO – Non c’è stato nulla da fare, la Riello se ne andrà da Belledo alla volta di Villasanta. Così ha deciso la americana Carrier Global Corporation che dal 2015 è proprietaria della azienda che produce macchinari per riscaldamento e climatizzazione.

Ieri il personale della sede lecchese ha incrociato le braccia per quattro ore, attendendo notizie dal vertice tra sindacati, presidente della Provincia, sindaco di Lecco e delegati della multinazionale. Notizie che non sembrano essere positive.

Mentre il capoluogo perde così ulteriore occupazione, i lavoratori – 140 oggi in via Risorgimento, un tempo circa 400 – dovranno rassegnarsi agli 80 chilometri di strada in più da percorrersi in due ore se vorranno mantenere il posto di lavoro.