LECCO – Fervono i preparativi per la riapertura del cinema Palladium, prevista per venerdì 3 settembre, che riparte con il nono capitolo della saga di “Fast and Furious”.

I volontari della sala stanno mettendo a punto le procedure per il rispetto della normativa anti Covid 19 (possesso del green pass, obbligo di indossare la mascherina durante la proiezione, rispetto del distanziamento) comuni a tutte le sale cinematografiche oggi aperte.

La vendita on line, con assegnazione del posto in sala, è operativa visitando il sito www.cinemapalladium.com.

Continuano anche i preparativi per la rassegna del giovedì che avrà inizio il 30 settembre, con il titolo di apertura “Nomadland”, recente vincitore di ben tre Oscar. La vendita degli abbonamenti dovrà tenere conto della capienza ridotta della sala e avverrà esclusivamente on line. A giorni saranno forniti ulteriori dettagli sui dieci titoli proposti e sulle modalità di acquisto di abbonamenti ed eventuali biglietti singoli disponibili.