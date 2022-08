Buongiorno,

vogliamo segnalarvi una incresciosa situazione di degrado che si protrae da ormai un paio di mesi.



È inconcepibile che un’area accanto al parcheggio pubblico che si trova sotto la Provincia, in corso Matteotti a Lecco, sia luogo di scarico di rifiuti di vario genere senza che nessuno intervenga per la rimozione!



Per non parlare dell’odore favorito anche dalla calura degli scorsi giorni e talvolta la presenza di “ospiti” indesiderati.

È mai possibile che nessuno dei dipendenti della Provincia, in particolare dell’ufficio Ambiente, abbia notato questa situazione che non può che danneggiare l’immagine della nostra bellissima cittadina?



Ci rivolgiamo a Voi fiduciosi che la situazione ritorni al più presto nella normalità.



Questo è il luogo esatto: