NOVATE MILANESE – Sette su sette: è arrivato anche il settimo successo consecutivo per le ragazze dell’AcciaiTubi Pallavolo Picco Lecco che nella trasferta milanese, valida per la settima giornata della “Fase 1” del campionato di serie B1/F (Girone B1), si sono imposte con un netto 0-3 (18-25 | 19-25 |11-25) sulle giovanissime della Pol. Coop Novate Milanese, bissando il successo ottenuto nel girone di andata.

Coach Milano schiera in campo il sestetto titolare: Dall’Igna, Focaccia, Grazia, Ratti, Lancini e Valli (Libero Lussana).

In avvio di match, le biancorosse faticano più del previsto e nella prima parte di set le due formazioni combattono in sostanziale equilibrio (7-7) salvo poi riprendere in mano le redini della partita, con i palloni messi a terra da Arianna Lancini e Sonia Ratti, e allungare fino all’ 11-20. Le padrone di casa tentano di recuperare lo svantaggio, riuscendoci solo in parte: una palla out della formazione milanese, chiude il set sul 18-25 in favore della Picco.

Nella seconda frazione di gioco coach Milano decide di dare spazio Martinelli, Manzano e Mambelli, entrate rispettivamente su Ratti, Focaccia e Lancini. Come nel set precedente, la Picco inizia con qualche difficoltà (4-6) ma grazie al gioco di squadra riesce a costruire punto dopo punto un discreto vantaggio (11-16). Sul punteggio di 17-23 arriva il momento della palleggiatrice Alessia Mandaglio e la formazione Lecchese si porta sullo 0-2 (19-25).

Nel terzo e ultimo set, non c’è storia: la picco parte subito forte imponendo il proprio gioco e portandosi in vantaggio per 4-16 e, successivamente sul 10-22. Fondamentale per la conquista del parziale (11-25) è il contributo di Rachele Mainetti (entrata 6-18 mettendo in campo subito un ACE) e di Greta Valli che picchia forte mettendo a terra numerosi palloni.

Top scorer dell’incontro è Greta Valli con 13 punti totali, seguita da Martina Martinelli (11), Camilla Grazia (8), Elisa Manzano (7), Benedetta Mambelli (6), Arianna Lancini e Sonia Ratti (5), Dall’Igna (2), Mainetti e Focaccia (1).

Pronostici rispettati, e tre punti importanti portati a casa che valgono ancora la testa della classifica del girone B. Prossimo impegno delle biancorosse, l’incontro in programma sabato 13 marzo alle ore 15:30 con la formazione sarda della Pallavolo Capo D’Orso Palau.

Il primo allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Abbiamo fatto la nostra gara dal punto di vista emotivo e tecnico, con abbastanza attenzione messa in campo; peccato solo per la poca continuità a servizio e in difesa. Questo è un lavoro che stiamo facendo da qualche settimana e speriamo di avere una maggiore evidenza durante le prossime partite. Sapevamo che Novate batte meglio, abbiamo sofferto qualcosina inizialmente, ma poi abbiamo trovato le misure e abbiamo messo in campo tutte le ragazze, dando la possibilità di mettere ritmo nelle gambe. Ora testa a lunedì per preparare la partita con Capo d’Orso Palau”.

Queste le parole di Greta Valli nel dopo partita: “Siamo contente di aver portato a casa il risultato pieno, anche se probabilmente avremmo potuto lavorare meglio su alcuni fondamentali. Queste partite ci permettono di lavorare su di noi, dalla settimana prossima dobbiamo dare più attenzione all’avversario con Capo d’Orso Palau, ma sicuramente siamo soddisfatte per il risultato”