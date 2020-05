LECCO – La notizia ha già fatto il giro del web e non ha bisogno di molti commenti, anche perché si tratta dell’assurda aggressione da parte di una persona con evidenti problemi psichici: immagini di una violenza tale da scuotere la coscienza anche di chi normalmente ha a che fare con la cronaca più “ruvida”.

Un video che non ci piace – per questo prima che lo apriate preferiamo dirvi di evitarne la visione se impressionabili – e che soprattutto è stato criticato in primis da chi è intervenuto (unico, pare) per salvare il malcapitato preso a colpi di sedia e di tavolino.

Lorenzo, questo il suo nome, ha pubblicato on line quel terribile minuto di violenza inconcepibile, ma soprattutto si è soffermato su chi, a differenza di lui stesso, non si è messo in mezzo nel tentativo di risparmiare la persona aggredita così malamente, in pieno centro.

Infine, il famoso video. Lo ripetiamo: da non visionare se siete deboli di stomaco o rimanete facilmente impressionati dalla violenza. Qui particolarmente esplicita e odiosa.