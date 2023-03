COMO – 20 euro per acqua e caffè, così Como ha accolto una lecchese, ma non è questione di rivalità cittadina. Lo scontrino è stato consegnato ad una gitante che si era accomodata in piazza Cavour a un tavolino vista lago (di Como). 20 euro equamente divisi, 10 per una bottiglia d’acqua da 750 cl e 10 per il caffè – doppio!-, e protestare non è servito a nulla. I prezzi d’altronde erano esposti, come previsto dalla legge.

La donna non ha potuto fare altro che pagare ma poi ha affidato il suo scontento ai social e la cassa di risonanza ha funzionato. In poche ore la vicenda è stata ripresa da tutti i giornali nazionali.

Anche in questo caso i titolari del locale non si sono scomposti: siamo sempre nella Lariowood, dove c’è chi spende migliaia di euro per soggiornare nella speranza di incontrare i vip di Hollywood.