LECCO – “Emozionante visita” stamattina alla Prefettura e alla Questura di Lecco dell’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, accompagnato dal vicario episcopale Mons. Maurizio Rolla e da don Andrea Lotterio Cappellano della Polizia di Stato.

Il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, nel suo saluto ha ringraziato per la sua presenza Mons. Delpini e ha ricordato in particolare “il quotidiano impegno sul fronte dell’accoglienza e dell’emersione del lavoro irregolare”.

L’Arcivescovo ha rivolto al personale della Prefettura e, successivamente, agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, un messaggio di speranza, di fiducia e di incoraggiamento per l’instancabile lavoro svolto, in particolare in questo periodo di pandemia e per l’impegno profuso al servizio della collettività e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

“Parole semplici quelle espresse da Mons. Delpini – ha commentato il Prefetto di Lecco – che ci aiutano ad andare avanti nel nostro quotidiano, in un momento di grande sofferenza e di impegno continuo al servizio della Comunità lecchese”.

L’incontro è terminato con la benedizione finale e con il dono da parte dell’Arcivescovo della Lettera agli uomini e alle donne delle Forze di Polizia “Tra la Gente, per la Gente“. “Grazie all’Arcivescovo per la sua umiltà e per il suo instancabile servizio pastorale. Un ricordo indelebile per tutto il personale della Prefettura e della Questura” ha commentato il Prefetto di Lecco.