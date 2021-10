MENAGGIO – Il 15 ottobre scade il nuovo Bando per l’assegnazione dei posti barca sul Lario, l’Autorità di Bacino assegnerà circa 2.500 aree per il periodo 2022-2027.

Alle 12 del prossimo 15 ottobre scade il nuovo bando per l’assegnazione dei circa 2.500 posti d’ormeggio nei porti lacuali in area portuale e nelle strutture di ormeggio in area extra portuale per il periodo 01.01.2022-31.12.2027 di competenza dell’autorità di bacino. “Anche in questi ultimi 6 anni – spiega il presidente Luigi Lusardi – abbiamo costantemente aumentato in modo ragionato il numero dei posti-barca disponibili; del resto quello di dare soddisfazione al maggior numero possibile di diportisti è da sempre uno dei nostri obiettivi, naturalmente sempre in un quadro compatibile con le regole di una navigazione in sicurezza”.