LECCO – Lario Reti Holding, società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, a seguito del turn over del proprio personale, ricerca un responsabile dell’Ufficio Legale e Societario a tempo indeterminato.

Il responsabile, a diretto riporto della direzione generale, avrà il compito di tutelare gli interessi di natura giuridica della società, orientandone l’azione in modo da evitare/ridurre i rischi di natura legale, valutare le conseguenze legali delle decisioni gestionali assunte e assicurare il rispetto delle disposizioni normative nazionali e di settore. Per esempio si occuperà di: gestire contenziosi giudiziari direttamente o proponendo e tenendo i rapporti con gli studi legali esterni; garantire la compliance degli adempimenti societari connessi al funzionamento degli Organi Sociali; assicurare consulenza legale alle varie funzioni aziendali monitorando l’evoluzione normativa afferente materie di interesse per il business aziendale; approfondire tematiche legali/societarie/amministrative/giuslavoristiche, redigendo, ove necessario, convenzioni, accordi, patti; gestire le interfacce aziendali verso portali Istituzionali e/o operativi, quali ad esempio Sportello del Consumatore, portali per aperture e gestione sinistri, ecc.; gestire i sinistri e tenere i conseguenti rapporti con i broker e compagnie assicurative; gestire Accordi Transattivi e redigere ricorsi contro eventuali sanzioni/multe; redigere atti senza patrocinio.

Le candidature vanno presentate entro e non oltre il 22 gennaio 2023. La graduatoria finale di questa selezione avrà validità 24 mesi e sarà tenuta in considerazione per esigenze identiche o analoghe. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi. Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile al questo link. È richiesto l’invio del curriculum vitae in lingua italiana.