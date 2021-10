LECCO – Nuovi orari per gli sportelli idrici di Lecco, Oggiono e Merate. Lario Reti Holding informa la clientela della variazione di orario di tre suoi sportelli a partire da lunedì 11 ottobre.

Allo sportello idrico di Lecco, in via Amendola 4, viene esteso l’orario di apertura, aprendo al pubblico dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8:30 alle 16:30, senza interruzioni in orario di pranzo. Il sabato rimangono invariati gli orari, dalle 8:30 alle 12:30.

Lo sportello idrico di Oggiono, in via Lazzaretto 44, vengono modificati i giorni di apertura aprendo al pubblico dal martedì al venerdì, con orario invariato dalle 8:30 alle 12:30.

Lo Sportello idrico di Merate, in via Alcide De Gasperi 113/B, vengono modificati gli orari, aprendo al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:45 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 8:30 alle 12:45 e dalle 14 alle 15:45.

Gli orari di tutti gli sportelli Lario Reti Holding sono consultabili all’indirizzo https://www.larioreti.it/sportelli/.