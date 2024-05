LARIOFIERE: SICUREZZA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL DAY 2 DI “MECI”

ERBA – Entra nel vivo la 38ª edizione di M.E.C.I. – Mostra edilizia civile industriale, in programma fino a domani, sabato 18 maggio nello spazio di Lariofiere, a Erba.

Gli incontri della seconda giornata sono iniziati con un evento dedicato alle Macchine Movimento Terra, con tanto di corso di formazione per addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.

Tra i temi urgenti di questa edizione di MECI c’è quello sulla sicurezza, approfondito con l’intervento “Smart City, sicurezza bene comune”. Nel contempo, in un’altra sala, spazio alla tematica delle soluzioni sostenibili e innovative con un intervento dal titolo “La gamma HOLCIM: soluzioni sostenibili e innovative per il settore dell’edilizia. #BuildingProgress”.

Nel padiglione A, nel corso della mattinata, in scena il seminario “Il listino delle opere edili dell’area lariana: istruzioni per l’uso“, mentre nella Sala Invest in Lake Como è stato possibile approfondire le attività di riqualificazione svolte su importanti edifici del territorio.

Confartigianato Como e Cna Artigiani Imprenditori d’Italia hanno organizzato il seminario “Il nuovo codice degli appalti: alcuni focus operativi“. L’evento ha avuto luogo in Sala Costruttori, di fronte a una platea di professionisti del settore.

In programma anche altri focus, come quello relativo alle opportunità professionali nel settore dell’edilizia, un punto fondamentale nell’agenda MECI 2024.

Nel pomeriggio, si passa dall’incontro “La giornata del cantiere” all’approfondimento “I dpi e le procedure per i lavori in quota“. Chiudono la giornata “Le finiture innovative dell’interior design” e “Presentazione Borsino Immobiliare. Previsioni, macro trend e andamenti del mercato delle due province“.