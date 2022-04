LECCO – Una sola sconfitta, due pareggi e quindici vittorie, 107 goal fatti e 28 subiti. Si conclude in bellezza il campionato dell’Aurora San Francesco che si porta a casa il primo posto del campionato di calcio a 7 femminile, Categoria Open B nel girone di Milano. L’ultima vittoria a Pioltello (MI) corona un campionato importante. Un traguardo speciale quello delle ragazze di mister Ambra Stefanoni che ora saliranno di diritto nella categoria superiore.

Un anno difficile per via del Covid, il campionato femminile del CSI di Lecco non è stato disputato per mancanza di squadre partecipanti, costringendo le ragazze a iscriversi un po’ più lontano da casa. Nonostante le lunghe trasferte la squadra dell’Aurora ha perso una sola volta, fuori casa, durante la fase di andata, mentre è rimasta imbattuta tra le mura amiche.

Alla guida della squadra il capitano Marika Zinelli, centrocampista con un passato in serie A nel calcio a 11. A difendere i pali Rossella Facente, in difesa Caterina Busellu, Silvia Locatelli, Elisa Casanova, Cristina Milani; lungo le fasce Maddalena Fazzini, Giulia Naperotti e Micaela Gaddi, quest’ultima coronata come capocannoniere del campionato con 32 reti messe a segno; in attacco Martina Bonacina e punta di diamante Chiara Buttironi, secondo capocannoniere del campionato con 27 reti. In panchina i preziosi dirigenti Marika Sartirana e Asja Mauri.

La rosa tutta femminile, ottenuta la promozione diretta nella categoria ‘open A’, cercherà ora di chiudere l’ottima stagione 2021/2022 disputando al meglio la fase finale chiamata ‘ champions cup’: un triangolare a cui parteciperanno le vincenti dei tre gironi, per decretare il campione di categoria.

Poi si lavorerà cercando d’incrementare l’organico per affrontare al meglio una nuova impegnativa stagione.