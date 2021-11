LECCO – in occasione della partita di domenica scorsa tra Calcio Lecco 1912 e Virtus Verona valida per il Campionato di Serie C – Girone A, i tesserati delle Blucelelste Academy sono stati invitati ad assistere alla partita nel settore a loro dedicato e a tifare tutti insieme per la squadra della nostra città. Le società del territorio che aderiscono all’iniziativa sono ASD Carugo Academy, ASD GSO Ballabio, ASD Sala Galbiate 1974, CSC Costamasnaga, GS Aurora San Francesco, OSGB Merate, Pol. Oratorio Bulciago, US Ardenno Buglio.

La Calcio Letto 1912 vuole diventare sempre più un punto di riferimento sul territorio e il progetto Bluceleste Academy nasce proprio con l’obiettivo d’instaurare un rapporto con le realtà sportive presenti nel lecchese e non solo.

Il GS Aurora San Francesco ha partecipato con un nutrito gruppo di giovanissimi calciatori e allenatori che hanno tifato per i blucelesti con grande calore e simpatia.

Qui con gli amici del GSO Ballabio.