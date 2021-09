LECCO – Grande ripartenza per l’attività di base dell’ G.S.Aurora San Francesco sezione calcio che si presenta all’inizio dei campionati con più di 100 tra bambini e ragazzi iscritti. Tante le compagini di giovanissimi calciatori messe in campo: Una formazione di Giovanissimi 2007/2008, due le squadre di Esordienti 2009 e 2010, due di Pulcini 2011 e 2013 e la Scuola Calcio aperta a bambini nati dal 2o14 al 2016. Un impegno notevole per la società di Viale Turati cresciuta molto anche grazie all’attività dei Camp estivi che a settembre hanno iniziato allenamenti, tornei e amichevoli.

Amichevole degli Esordienti 2009 a Valmadrera con la formazione locale con un primo tempo perso 1 – 0, secondo tempo 0 – 0, terzo tempo perso sempre 1 – 0, risultato finale 3 a 1 per il Valmadrera con un buon inizio per la squadra di mister Roveda. Esordienti 2009 in altra amichevole a Colico cono i pari età della ColicoDerviese, primo tempo perso 2 – 1, secondo tempo 2 – 2, terzo tempo 0 – 0, risultato finale perso dall’Aurora San Francesco per 3 – 2.

Quinto posto per i Pulcini 2013 di mister Vittorio Mazzoleni al Torneo Memorial Mazzitelli di Geremanedo alla prima uscita dei bambini di 8 anni dell’Aurora che, su 6 squadre, 4 partite giocate 2 vinte e 2 perse con i seguenti risultati: Rovinata-Aurora 9-0 Aurora-Futura 3-2, Aurora-Futura 1-2, Aurora-Aurora Olgiate 4-0. Comunque una bella prestazione dei bambiniche devono da migliorare ma le potenzialità ci sono.

Amichevole interna con il Val San Martino sempre per i Pulcini 2013 che continuano il percorso di crescita e di miglioramento dei bambini. I cinque nuovipiccoli atleti rispetto allo scorso anno si sono già ben integrati all’interno del gruppo preesistente.

A Galbiate, campo comunale, si affronta su erba vera il Sala Galbiate, seconda e più insidiosa prova per i Pulcini 2011/2012 aggregati. Il campo di gioco è di parecchi metri più largo e di qualcosa più lungo del nostro campo, l’ erba più alta e lenta. Gli avversari una compagine compatta e fisicamente ben messa soprattutto da centrocampo in su, con poche riserve, chiaramente più abituati a gestire le fasce per accentrare l azione con passaggi filtranti alle punte. È così che si svolge il primo tempo con la volontà di non concedere troppi metri e un ottimo atteggiamento di contenimento e ripartenza. Il primo tempo di conclude però sul 3-0 per i padroni di casa grazie ad individualità interessanti. L attacco del Sala Galbiate si depotenzia con le riserve inserite nel secondo tempo e schierando noi 7 nuovi ma agguerriti riusciamo a pressare alto, bloccare a centrocampo e portarci costantemente in zona goal realizzando 3 reti di fila di ottima fattura ( Gran goal di Mori con tiro dalla distanza all incrocio ).

Terzo tempo ci portiamo anche sul 4-3 ma poi il Sala Galbiate riprende in mano la manovra offensiva con i soliti elementi e realizza parecchie reti poi nel resto della partita. Risultato finale 9-4 per i padroni di casa. Ottima intensità comunque e carattere. Acquistate indicazioni importanti.

Partita in casa degli Esordienti 2010 in un’amichevole con il Colicoderviese squadra di livello medio. Primo tempo vinto, secondo tempo perso, terzo tempo pareggiato. Considerando la prima partita a 9 di questo anno, la squadra si è comportata abbastanza bene. “Certamente c’è da lavorare ancora parecchio per acquisire una visione di gioco in sintonia con le dimensioni del campo, – ha dichiarato mister Nando Napolitano – impegnarsi nelle coperture e nel tenere la posizione in campo. Abbiamo sofferto, come anche la squadra avversaria nell’applicazione del fuorigioco, novità ancora da assimilare. Comunque a sprazzi, si sono viste delle buone azioni e in conclusione, la prestazione è stata soddisfacente.”

Buona prestazione dei piccoli della Scuola Calcio 2014 al torneo della Pol. Rovinata di Germanedo. Quattro le partite fatte, 2 perse, 1 vinta, 1 pareggiata che ha visto come goleador della giornata Gabriele. Grande divertimento e intensità per i fanciulli in gara.