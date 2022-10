LECCO – Martedì 11 ottobre la prima riunione tra i responsabili del Progetto Bluceleste Academy: Paolo Spinelli (responsabile progetto Bluceleste Academy), Francesco Rotta (coordinatore progetto Bluceleste Academy), Andrea Lafranconi (Responsabile Attività di Base), Giuseppe Sala (Responsabile Scouting Attività di Base) e le altre società affiliate OSGB Merate, Sala Galbiate, Penta Piateda, Ballabio, Chiavennese, Aurora San Francesco. In questa occasione si sono potuti esporre i progetti Academy ed Academy Elite per la stagione 2022/23.

Quindi l’Aurora San Francesco resta la società di riferimento in città per la Calcio Lecco 1912 a cui bambini e ragazzini possono fare riferimento per avvicinarsi al settore giovanile della società bluceleste. Per l’Aurora era presente alla serata Davide Bonanno responsabile dell’attività di base del sodalizio.

“Siamo davvero entusiasti nel proseguire l’affiliazione con la società professionistica più importante del nostro territorio – ha affermato Bonanno -. È vero che può in casi rari farci perdere dei giocatori ma in altrettanti casi farci ritornare dei ragazzi pronti per essere accolti nei nostri gruppi con un bagaglio tecnico e tattico di esperienza maggiore. Essendo l’unica società cittadina ad avere aderito a questa iniziativa, diventiamo riferimento per bambini e ragazzi che vogliono entrare nel settore giovanile della Calcio lecco 1912 partendo da un’esperienza di oratorio in cui poi poter ritornare e giocare sempre”.

La riunione è stata utile anche per confrontarsi sugli interventi che i preparatori della Calcio Lecco 1912 andranno ad effettuare nelle strutture dell’Academy e il coinvolgimento degli staff (allenatori e dirigenti) in incontri in aula e pratici sul campo nelle strutture del settore giovanile bluceleste.